أحمد نعينع: لم نعتمد قارئاً واحداً في الإذاعة منذ عامين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد نعينع، إنه التقى في أحد الأيام بالموسيقار محمد عبدالوهاب وأبلغه بأن "الأستاذ مات" وهنا اعتقدت أن الشيخ مصطفى إسماعيل توفي ولكن قال لي إن الأستاذ الذي يقصده هو الجمهور وأن الجمهور مات أي انتهى زمن السميعة.

وأضاف "نعينع"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان يقولي تعلمت التلاوة من السميعة.

وأوضح أحمد نعينع إن القراء المصريين هم الرواد في دولة التلاوة، مشيرا إلى أنهم لم يعتمدوا أي قارئ في الإذاعة منذ عامين ونصف العام.