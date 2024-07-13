شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إجازات رسمية فقط.. تفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وفيما يلى موعد الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024 :



- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)



