شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مشروعات وزارة الرى الخدمية.. 1470 منشأ للحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين لحمايتهم من أخطار السيول وأخرى للمزارعين بهدف النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين والذى يعد ضمن أولويات الأمن الاستراتيجي للدول.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى قدمتها الدول للمزارعين:

1- تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية أدي لنجاح منظومه الري في مواجهة الطلب غير المسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى.

2- كل المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

3- تطهير 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

4- تأهيل 7186 كيلو مترا من الترع منها 3100 كيلو متر بمراكز حياة كريمة.

5- تنفيذ شبكات للصرف المغطى، وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية .

6- التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، ومنطقة تجريبية رائدة بأسوان.

7- مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والحمام والمحسمة.

8- تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة .

9- 1470 منشأ للحماية من السيول، وتطهير سنوي لـ 117 مخر سيل ، ومتابعة دائمة من غرف العمليات ومراكز الطوارئ.

10- إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية.