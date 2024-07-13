شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعقد لقاءات مع الفلاحين لتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر قطاعا الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول لدعم ملف الأمن الغذائى بمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه مسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى، كما أنه آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل ومنذ تكليف علاء فاروق بحقيبة وزارة الزراعة عكف على عدة ملفات أبرزها لقائه مع ممثلى نقابة الفلاحين لاهتمامه بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصرى.

وحرص فاروق على لقاء المزارعين للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الإنتاج .

وبحث فاروق مع مسؤولى الحجر الزراعى ضرورة العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة لذلك يعمل وزير الزراعة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعى، والتى تمثل ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصرى وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية.

وفى إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، التقى فاروق أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطتها خلال الفترة المقبلة، وكل الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها فى خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.