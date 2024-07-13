شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تحسين أصوات المؤذنين.. ونشر أهداف خطبة الجمعة لمساعدة الأئمة فى تحضيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، فى ملف تغيير صياغة الخطبة الاسترشادية ليوم الجمعة. وكان أول عنوان لخطبة الجمعة هو «لا تحزن إن الله معنا»، وهو ما أثنى عليه الأئمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ، بالإضافة إلى نشر عناصر الخطبة والهدف منها، وهو ما لم يكن معتادا من قبل.

الدكتور أسامة الأزهرى، له رؤية فيما يخص خطبة الجمعة ومواضيعها ، فهو يرى أن تحديد موضوع خطبة الجمعة أمر لا بأس به مع إدخال بعض التعديلات، فقد يتطور الأمر خلال الأسابيع القادمة لنجد ان كل محافظة لها خطبتها بما يتوافق مع أحوال الإقليم، فهو يرى أن الخطبة التى تخطب فى الإسكندرية قد لا تتناسب مع الخطبة فى حلايب وشلاتين ، بل من الممكن أن نرى فى الفترة القادمة موضوع خطبة الجمعة يختلف فى المحافظة الواحدة من إدارة لإدارة، حيث يرى ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية والجنائية المتخصصة فى تحديد خطبة الجمعة بما يناسب أحوال الناس. ومن الملفات التى سيوليها الأزهرى اهتماما هو إعادة الأصوات الحسنة لرفع الأذان خاصة بالمساجد الكبرى فى المحافظات، وذلك عن طريق إعلان مسابقة جديدة للمؤذنين، بالإضافة إلى دعم مشروع الأذان الموحد وتعميمه فى أكبر قدر من مساجد الجمهورية.

ومن الملفات ذات الأولوية عودة الأئمة المغتربين حيث من المنتظر تشكيل لجنة لبحث التظلمات من الأئمة، بالإضافة الى فتح ملف خطباء المكافأة وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كل المؤسسات الدينية.