شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى فى أول أسبوع.. توقيع اتفاقيات مع فرنسا فى 15 تخصصا والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأسبوع الأول من عمل وزير التعليم العالى بعد تجديد الثقة به، نشاطا هائلا تمثل فى لقاءات دولية وتوقيع اتفاقيات تعاون، حيث شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع أضخم اتفاق إطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية.

الاتفاق يسعى لمنح درجات علمية مزدوجة فى 15 تخصصًا علميًا، و100 منحة لدرجة الدكتوراة وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى، وتوجيه البرامج الدراسية الجديدة لخدمة التنمية المستدامة فى إطار المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» مع مراعاة احتياجات سوق العمل المصرى.



وتابع الوزير خلال الإسبوع الأول إطلاق معهد بحوث الإلكترونيات تحت شعار «ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك»، لتشجيع الباحثين على المشاركة فى مختلف النداءات البحثية وتيسير كل الإجراءات التى من شأنها مساعدتهم على إنتاج أبحاث يكون لها مردود اقتصادى وخدمى يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطنى .



وفى إطار ما تشهده العلاقات بين الجانب المصرى ونظرائه بمختلف دول العالم من تطورًا كبيرًا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استعرض الوزير تقرير عن مشاركة وفد من قيادات الوزارة والجامعات المصرية إلى ألمانيا بهدف زيادة التبادل العلمى.



ولم تكن أجندة الوزير خالية من الاهتمام بملف الأنشطة الرياضية على مدار الأسبوع حيث تابع دور الاتحاد الرياضى للجامعات، وسعى الوزارة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم الرياضة الجامعية.