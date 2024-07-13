شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجرى جولات ميدانية يومية.. وزيارات لمشروعات جار تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولات ميدانية عديدة خلال الأسبوع الأول منذ توليه منصبه، حيث حرص على تفقد كل أحياء المحافظة والتى بدأها بزيارة قرية الفواخير بمصر القديمة، ما يؤكد اهتمامه بالصناعة والحرف التراثية.

وصرح المحافظ بأنه يسعى لأن تكون العاصمة داعمة للصناعة، وقال إنه ستتم مناقشة المشكلات الخاصة بالمستثمرين بالمناطق الصناعية الموجودة فى القاهرة، كما تسعى المحافظة لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون لها دور كبير وفعال فى تنشيط السياحة بالمنطقة التى تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة حديقة تلال الفسطاط الجارى إقامتها.

وشدد المحافظ على ضرورة التواصل مع المواطنين وحل المشاكل والعمل الميدانى، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين والاستماع لشكاواهم وسرعة تقديم الحلول لها فى إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.

كما أجرى جولة بالمنطقة الشرقية شملت تفقد أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر ، مؤكدا أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير.

وملف التشجير من الملفات الهامة التى يحرص عليها الدكتور إبراهيم صابر، حيث وجه المحافظ خلال جولاته بالاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى بشوارع الأحياء، كما وجه بزيادة المسطحات الخضراء فى ميدان التحرير واستبدال النخيل والأشجار الجديدة بالنخيل التالف ، وزيادة المزورعات والورود، مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة ، والأسوار المحيطة بالميدان.