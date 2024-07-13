شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ خط مياه للقضاء على مشكلة ضعفها والان مع تفاصيل الخبر

«أكره الروتين.. والعمل الميدانى هو الأساس»، مبدأ أكد عليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فى اليوم الأول لتوليه مهام منصبه محافظًا للجيزة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع ومضاعفة الجهود والعمل بفكر غير تقليدى.

وعمل المهندس عادل النجار، فى الأسبوع الأول لتوليه منصب محافظ الجيزة، وفق برنامج محدد يراعى ترتيب الأولويات، وفى مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى المجالات، وذلك بتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء والعمل الميدانى بعيدًا عن التواجد بـ»المكاتب» والتواصل مع المواطنين بالشارع وتلبية احتياجاتهم واقتحام المشاكل وحلها كأولوية أولى.



توجيهات وتنبيهات عديدة أكد عليها المهندس عادل النجار فى اجتماعه الأول بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، حدد من خلالها رؤيته لإدارة العمل، إذ أكد على ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها وكفاءتها، والتطوير المستمر للعمل فى جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات، والعمل بروح الفريق الواحد، والتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع، وتطبيق القانون دون خوف أو تردد، والعمل بمجهود مضاعف وفكر غير تقليدى؛ لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات.



وفى استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فى أولى قراراته، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع حل جذرى للمشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حى الهرم، وبدأت الشركة بتنفيذ خط مياه قطر 400مم بطول 150م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000مم، وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.