شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: توطين صناعة معدات إنتاج الطاقة من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأسبوع الأول بعد أداء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وتجديد الثقة بها مرة أخرى، حالة من النشاط المكثف التى اعتادتها الوزيرة، فى متابعة الملفات الأكثر أهمية بالوزارة وعلى رأسها ملف التغيرات المناخية، والاستثمار البيئى والمناخى فى المخلفات، واستكمال خطة الدولة فى منظومة البنية التحتيه للمخلفات، ومشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات.



واستقبلت وزيرة البيئة المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «أودا - نيباد»، واصطحبتها فى زيارة لمركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف، الذى تستضيفه مصر فى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، حيث سيقوم بدور مهم فى تحقيق مطالب القارة الأفريقية والدول المجاورة فى ملف تغير المناخ من قلب القاهرة.



أيضا اهتمت الوزيرة بمتابعة الملف الأكثر حيوية للمواطن، وهو ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات فى مصر والاستثمار فى الطاقة النظيفة والمتجدة، ثم تابعت ما تم تنفيذه من مشروع أبو رواش بالجيزة لإنتاج الطاقة من المخلفات البلدية، كذلك مناقشة مقترح لتنفيذ برنامج تدريب العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الصناعة والجامعات والقطاع الخاص، من أجل إعداد كادر متخصصين فى تقييم وضع المصانع والشركات التى تعمل فى مجال المخلفات الإلكترونية كما شاركت وزارة البيئة فى تسليم المدفن الصحى بدمياط ضمن مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات، والذى يشمل إنشاء العديد من المدافن الصحية للمخلفات، وتطوير بعض المقالب العمومية.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد بوزير الإنتاج الحربى، لبحث توطين صناعة إعادة التدوير وفرز وجمع المخلفات ضمن الخطوات التى تتسق مع توجيهات الرئاسة بالتوسع فى التصنيع المحلى وتوقيع عقد تحويل المخلفات إلى طاقة بأبورواش وشبرامنت، حيث جاء اللقاء فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء للوزراء المعنيين بملف المخلفات وخاصة المشروعات التى تساهم فى الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتم مناقشة الخريطة الاستثمارية للمخلفات الزراعية كما شاركت الوزيرة فى حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الذى انطلق فى قلعة الصحافة بنقابة الصحفيين، برعاية رئيس الوزراء والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسلمت الوزيرة جوائز الصحافة البيئية للصحفيين الفائزين.

وأكدت الوزيرة على أن اهتمام النقابة بالصحافة البيئية يعكس أهمية ودور الإعلام فى الوعى بالقضايا البيئية كذلك التنسيق مع وزير الصناعة والنقل، لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية ووضع آليات تنفيذ مهام هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة ، من أجل تحقيق زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحفاظ على البيئة.