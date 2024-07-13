شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مواعيد وإجراءات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اليوم السبت 13 يوليو، ولمدة 15 يوم بلجان النظام والمراقبة بالمحافظات، موضحة أنه يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنية لكل مادة ير يرغب الطالب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بإحدى مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوى فنى أو احد الهيئات المعتمدة، مثل فورى حساب رقم ٦٦٦١٦).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم إيصال السداد أصل الايصال وصورة للجنة النظام والمراقبة ويقوم الطالب بنفسه بالتوجه لتسليم ايصالات السداد المطلوبة للجنة النظام والمراقبة والتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الاطلاع له من قبل اللجنة.

وحددت وزارة التعليم، إجراءات التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وهي كالتالي:-

- تحديد مواد التظلم.

- تحديد ميعاد الحضور والاطلاع.

- يسمح لولى أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته ويحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة.

- طبقاً للقرار الوزاري 293 لسنة 2024 يقوم الطالب باستلام صورة كراسة اجابته في المادة المتضرر فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي :-

- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة .

- عدم صحة جمع جزئيات درجات الإجابة كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج لكراسة الإجابة.

- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانوناً .

- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج .

- يقوم الطالب بتسليم : صورة كراسة اجابته بعد الاطلاع وتدوين الملاحظات الى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع.

- تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للقرار الوزاري السابق ويتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغة بنتيجة التظلم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للاستعلام عن الدرجات ونتيجة دبلوم تجارة 2024، https://nategafany.emis.gov.eg/،

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد الاربعاء 10 يوليو 2024 نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.