شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالبين بالدقهلية والشرقية قاما بالغش بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بـ الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحان، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبين.

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل الفرع الثانى لمادة الرياضيات البحتة، حيث يؤدى قرابة 100 ألف طالب وطالبة في شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل من التاسعة حتى 11 صباحا، ويتضمن الامتحان نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، مضيفة أن امتحان الرياضيات البحتة سيكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، ويتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخري، وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدم الشطب أو الكتابة علي الكتيب، كما تشمل كراسة الأسئلة 20 سؤالا منها 18 جزئية اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.

الجدير بالذكر أن لجان سير الثانوية العامة، استقبلت أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضيات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، متابعة وصول أسئلة الامتحان إلى اللجان من غرفة العمليات بديوان الوزارة، مشيرة إلى أن الأسئلة تم نقلها بشكل مؤمن من لحظة خروجها من مراكز التوزيع حتى وصولها إلى اللجان وتم تسليم الأسئلة من خلال محضر تسليم وتسلم بين عضو مركز توزيع الأسئلة ورؤساء اللجان.