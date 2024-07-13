شكرا لقرائتكم خبر عن حل امتحان التفاضل والتكامل 2024 لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالشعبة العلمية "رياضة"، اليوم السبت، امتحان مادة التفاضل والتكامل الفرع الثانى لمادة الرياضيات البحتة، وذلك في تاسع أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023/ 2024.

وتقدم للامتحان قرابة 100 ألف طالب وطالبة في شعبة علمى رياضيات تم توزيعهم على عدد من لجان الثانوية العامة، إذ انطلقت اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت لمدة ساعتين.

وشمل الامتحان نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، إذ أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن أسئلة الامتحان مطابقة للمواصفة الفنية للامتحان وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وتفرز قدراتهم المعرفية والعلمية.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، إذ تضمن امتحان المادة 20 سؤالًا منها 18 موضوعى "اختيار من متعدد" و2 سؤال مقالى.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا، والجيولوجيا والعلوم البيئية الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع).

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024 بأداء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.



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