شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 50 شهيدا وعشرات المصابين في مجزرة الاحتلال بمنطقة المواصي والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين في مجزرة الاحتلال بمنطقة المواصي غربي خان يونس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



