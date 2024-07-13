شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان التفاضل والتكامل مباشر ومحتاج طالب مذاكر والان مع تفاصيل الخبر

أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل، موضحين أن الأسئلة مباشرة وتضمن أفكار فى بعض جزئياته الاختبار تحتاج إلى تفكير والتركيز قبل الإجابة عنها كما أوضح الطلاب أن معظم أسئلة الامتحان أسهل من اختبار العام الماضى للثانوية العامة، كما أشار الطلاب إلى أن امتحان التفاضل والتكامل أسهل من اختبار الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع الرياضيات البحتة.

وأوضح الطلاب أن هناك جزئيات بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة للطالب المتفوق ولكن هذا المسائل قليلة لا تزيد عن 5 جزئيات، وظهرت حالة من الفرحة والسعادة لدى كثير من طلاب الثانوية العامة بعض خروجهم من اللجنة لسهولة الامتحان، متابعين: الامتحان عاوز طالب يكون ذاكر.

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

وتم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحان، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبين.

