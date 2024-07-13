وزيرة البيئة: جريد النخيل مورد اقتصادي مهم لمحافظة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه في تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، وذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، باللواء محمد الزملوط، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في ضوء بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة مخلفات النخيل كأحد الموارد المهمة والتي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.



ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يعد من أهم المجالات الواعدة والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF، واستخدامها كوقود بديل RDF بمصانع الإسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر الانبعاثات التي تم خفضها من 40 مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.



وشددت وزيرة البيئة، على أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تعد مثال حقيقي للتنمية الاقتصادية التي تراعي أبعاد التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة والحد مع آثار التغيرات المناخية إلى جانب ما تحققه من عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين بالمحافظة.



ومن جانبه تقدم اللواء محمد الزملوط ، بالشكر للوزيرة على حُسن الاستقبال، مؤكدًا استكمال رحلة التعاون المثمر لتحقيق أهداف ورؤية مصر في إدارة المخلفات الزراعية، وتوافق الرؤى بشأن ضرورة تحويل مخلفات النخيل إلى مورد للاستفادة منه وتعزيز موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب في المجالات البيئية.



واتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع والبدء بخطوات جادة في القريب العاجل بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية والاستفادة منها إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، على أن يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع والخطوات التنفيذية.

