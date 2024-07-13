وزير الري يوجه بسرعة إعداد خطة استراتيجية لترعة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة الري بزمام ترعة السويس وإجراءات تطوير منظومة الري بالترعة حيث تم عرض النتائج الأولية لـ "حصر التعديات على الترعة وتحديد مواقعها وإعداد خطة للتعامل معها" بمعرفة أجهزة مصلحة الري، وعرض تحديات إدارة وتوزيع المياه والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد "سويلم"، أهمية تطوير المنظومة المائية بترعة السويس لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس.

ووجه بسرعة إعداد خطة استراتيجية "Master Plan" لترعة السويس وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحسين حالة الري على الترعة، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الزمامات المخالفة على الترعة، والتواصل مع المخالفين لتقديم المستندات اللازمة للتراخيص الخاصة بهم ليتسنى دراستها ومراجعتها قانونيا بمعرفة أجهزة الوزارة.

كما وجه بتحديد المناطق ذات الأولوية والتي تعد الأكثر تأثيرا من الناحية الهيدروليكية على الترعة لمنحها الأولوية في الدراسة وتنفيذ الإجراءات العاجلة عليها، والتوجيه أيضا بقيام معهد بحوث الهيدروليكا بتصميم الأعمال الهيدروليكية اللازمة لزيادة قدرة التحكم بالتصرفات المائية على الترعة، وتقديم هذه التصميمات لجهات الوزارة المختصة لإعمال شئونها.

ووجه الوزير أيضا بقيام قطاع تطوير الري وإدارات التوجيه المائي التابعة له بعمل فحص ميداني لحالة المساقي الخاصة والأراضي التى يتم ريها من الجنايبات الواقعة على ترعة السويس، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات، ومتابعة الأراضي ذات التربة الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضي.

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