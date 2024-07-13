زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بمحطة توليد العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، القطاعات المختلفة داخل محطة توليد العاصمة الإدارية، والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط اعتمادًا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد، والأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للوقود بما يعادل 151 جم/ كيلووات ساعة وهو ما يساهم في خفض معدلات استهلاك الوقود.

شملت الجولة تفقد وحدات التوليد الغازية والوحدات البخارية، والغلايات وأنظمة التبريد الهوائي التي تعد الأولى من نوعها في مصر، وتم تفقد مركز التحكم الخاص بالمحطة حيث استمع "عصمت" إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر في استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية في ظل موجات الحرارة العالية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار خاصة شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.

وأوضح أن التواجد الميداني في مواقع العمل "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" لكل مستويات الإدارة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، مشيدًا بمحطة العاصمة الإدارية كأحد أكبر المحطات في الشرق الأوسط اعتمادًا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد.