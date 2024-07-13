"صفى دمه بحفلة طعنات".. جريمة "5 الصبح" أعلى دائري الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية ملابسات المشهد الأخير لشاب عُثر عليه مقتولا داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالوراق شمال الجيزة.

حسب معاينة النيابة العامة ورجال الأدلة الجنائية الجاني سدد للمجني عليه طعنات نافذة بالجزء العلوي من جسده ليفارق الحياة نتيجة فقده كمية كبيرة من الدماء.

الخامسة صباح اليوم السبت، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل سيارة أمام سلم المسجد الأبيض.

وجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة فحص الواقعة بالتنسيق مع فرقة الوراق وأوسيم وقطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي مقتل شاب يدعى "محمد.أ." يبلغ من العمر 36 سنة، يجلس على مقعد القيادة والدماء تسيل من جسده نتيجة جريمة قتل.

ويفحص رجال المباحث الجنائية علاقات المجني عليه وآخر مشاهدة له مع تفريغ سجل مكالماته "صادر ووارد" لتحديد وضبط الجاني.

الرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق فرض كردونًا أمنيا بمحيط مسرح الجريمة انتظارًا لمعاينة النيابة العامة تمهيدًا لنقل الجثة إلى المشرحة.