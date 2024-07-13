ضبط طالب لإدارته مجموعتين على "الواتس آب" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، طالب بالدقهلية لقيامه بإدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب"، والزعم بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات.

كانت أجهزة الأمن رصدت، ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن ادعاء القائم على إدارتها بنشر مُشاركات تتضمن صور أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة وتبين أنه طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الستاموني بالدقهلية، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.