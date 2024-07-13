مطاردة مثيرة تنتهي بسقوط عصابة آثار في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي اقتناء القطع الأثرية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتكوين 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي اقتناء القطع الأثرية.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ملاكي مُحددة ملك وقيادة أحدهم، وعُثر بداخل السيارة على 6 قطع مختلفة الأحجام "يُشتبه في أثريتها" كما أرشد أحدهم عن بندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات) بمسكنه، وأضاف بحيازته للسلاحين الناريين بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.