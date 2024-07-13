شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: قصف خان يونس لاستهداف محمد الضيف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهدف من قصف خان يونس، هو استهداف قائد الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد معلومات حول نتائج الحدث.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشخصية الثانية مع محمد الضيف هو القيادي في الذراع العسكري لحماس، رافع سلامة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم السبت، في عدة غارات متتالية للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 30 مواطنا وصلوا إلى المستشفى، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وأضافت أن الأنباء الأولية تتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة في منطة المواصي التي تعج بمئات آلاف النازحين.

يذكر أن محمد الضيف، هو فنان مسرحي وسياسي فلسطيني، ساهم بتأسيس أول فرقة فنية إسلامية في فلسطين تسمى "العائدون"، قبل أن يصبح أحد أهم المطلوبين للتصفية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ثم عين قائدا عاما للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).