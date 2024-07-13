شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل لمركز المناخ من نزول البحر بمطروح والساحل الشمالى والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

‫حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من فترات ما بين موجات ارتفاع الحرارة وانخفاضها، حيث يكون هناك سرعات عالية من الرياح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع في حركة الموج في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من 1.5 – 2 متر" لذلك فهو خطر نوعاً عند نزول البحر خلال أيام السبت والأحد والاتنين .

وأوضح فهيم، أن هناك انكسار فى درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على قطاعات شمال الجمهورية " الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية " وبانخفاض واضح في الحرارة مع انخفاض ايضاً على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا لكن تستمر الأجواء حارة الى شديدة الحرارة وتستمر الحرارة فوق المعدل على مناطق إقليم الصعيد "من أسيوط حتى أسوان ".

وأضاف فهيم، أنها فرصة جيدة حتى يرتاح الجميع من صهد الأيام الماضية ونأخذ هدنة قبل ارتفاع الحرارة مرة أخرى، حيث من المتوقع ارتفاع طفيف آخر الأسبوع، مشيرًا إلى أننا فى نهاية الأسبوع الأول من أبيب وهو ما يعني فعلياً أننا في منتصف الصيف شديد الحرارة و ما زالت الأجواء شديدة الحرارة لكنها أقل من الموجة الحالية بكثير.