شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي والسيدة قرينته الرئيس الصربى وقرينته بقصر الاتحادية، ونفى الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مراسم استقبال رسمية لرئيس صربيا ألكسندر فوتشتيتش بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصربى ألكسندر فوتشتيتش بمراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية.

مركز المناخ: انكسار الحرارة من اليوم وانخفاضها 5 درجات غدا‫

أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك انكسار فى درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على قطاعات شمال الجمهورية " الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية " وبانخفاض واضح في الحرارة مع انخفاض ايضاً على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا لكن تستمر الأجواء حارة الى شديدة الحرارة وتستمر الحرارة فوق المعدل على مناطق إقليم الصعيد "من أسيوط حتى اسوان ".‬

أسعار الذهب في مصر ترتفع 20 جنيها خلال تداولات الأسبوع

شهد الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بشكل معتدل وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما لا تزال العوامل المحلية الأخرى تحد من قدرة الذهب على الارتفاع بشكل كبير وعلى رأسها ضعف الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار الرسمي.

الزمالك: ننتظر إخطارا رسميا بإقامة مباراة السوبر الأفريقى فى السعودية

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ينتظر الإخطار الرسمى من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إقامة مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى فى دولة السعودية الشقيقة.

وزير التعليم العالى: نستهدف إتاحة التعليم للجميع ونركز على احتياجات سوق العمل

ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مؤكداً اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

الحكومة تنفى بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار: ستظل مملوكة بالكامل للدولة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

التعليم: دراسة 32 مادة بمدارس الحكومة مقابل 16 بالدولية أبرز مشاكل الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أبرز المشاكل التى تواجه التربية والتعليم فى مصر هى مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب فى بعض الفصول يتراوح ما بين 120 و130 طالبا.

طلاب الثانوية العامة: امتحان التفاضل والتكامل مباشر ومحتاج طالب مذاكر

أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل، موضحين أن الأسئلة مباشرة وتضمن أفكار فى بعض جزئياته الاختبار تحتاج إلى تفكير والتركيز قبل الإجابة عنها كما أوضح الطلاب أن معظم أسئلة الامتحان أسهل من اختبار العام الماضى للثانوية العامة، كما أشار الطلاب إلى أن امتحان التفاضل والتكامل أسهل من اختبار الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع الرياضيات البحتة.

30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في غارات إسرائيلية على منطقة المواصى بخان يونس

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم السبت، في عدة غارات متتالية للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.