شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة الإفطار مهمة لصحتك.. احرص على تناول منتجات الألبان وتجنب الأطعمة السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى بدران، استشارى الحساسية والمناعة، إنه يجب عدم إهمال إشارات الجوع التي تشعر بها صباحًا، حيث تدل على أن الجسم يحتاج إلى تناول الطعام بعد صيام طويل.



وجبات مثالية لوجبة الفطار

تشمل إشارات الجوع

1- الشعور بالجوع الشديد فى صورة ألم المعدة المرتبط بالجوع يُعرف بألم الجوع، ويحدث هذا الألم عادة عندما تكون المعدة فارغة لفترة طويلة، حيث يفرز الجسم المزيد من الأحماض المعدية للهضم، ما قد يسبب تهيجًا في بطانة المعدة ويؤدي إلى الشعور بالألم أو الانزعاج.

2- الدوخة أو الدوار نتيجة لانخفاض مستوى السكر في الدم.

3- التعب أو الإرهاق الشديد حال قلة النوم، أو عدم تناول العشاء.

4- الصداع الذى يزداد مع زيادة الجوع.

5-تغير المزاج

قد يشمل الاهتياج أو التوتر.

6- قلة التركيز، خاصة مع الإجهاد الإلكترونى بالشاسات قبل النوم.

فوائد تناول وجبة الإفطار

يجب دمج العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي من خلال تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون في وجبة الإفطار.

1.يعزز الإفطار عملية التمثيل الغذائي التى تحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام

2. تساعد وجبة الإفطار على تنظيم مستويات السكر في الدم

3. تناول وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالشبع، مع تحسين الذاكرة والتركيز.

4. تجديد مخزون بالجلوكوز، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في المخ.

5.انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ.

6.خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

7.انخفاض فرص الإصابة بأمراض القلب وزيادة الوزن.

8. تناول وجبة الإفطار له دور كبير في تعزيز المناعة.

9.تنشيط الجهاز الهضمي بعد صيام الليل.



وجبات مثالية للافطار

مخاطرغياب وجبة الإفطار على صحتك

الشعور بالجوع، انخفاض الطاقة لأن الأكل هو ما يمنحنا الطاقة الفعلية، ما يؤدي إلى إرهاق إضافي، وضبابية، الصداع، وحدوث التقلبات المزاجية، وضعف الأداء الإدراك، والخمول، والعصبية، وقلة التركيز فى العمل والدراسة، والدوخة، زيادة خطر الإصابة بالأمراض - ليس فقط السمنة ولكن أيضًا مرض السكري وأمراض القلب.

وأشار إلى أن غياب الإفطار يتبعه الإجهاد العقلي والجسدي الذى يزيد من كيمياء الالتهابات فى الجسم ،خاصة الكورتيزون.

تجنب بعض الأطعمة في وجبة الإفطار

الأطعمة عالية السكر مثل الكعك، والدونات، والحبوب السكرية، هذه الأطعمة قد توفر طاقة سريعة ولكنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يليه انخفاض سريع، مما قد يسبب التعب والجوع المبكر.

الأطعمة المعالجة واللحوم المصنعة فهى تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة فهى تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ولا تقدم قيمة غذائية، وتساهم في زيادة السعرات الحرارية بدون فائدة.

المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل الكرواسون، الفطائر، والخبز الأبيض، تحتوى على كربوهيدرات مكررة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وانخفاضه بسرعة، مما يسبب الجوع والتعب.

الأطعمة المقلية، مثل البطاطاس المقلية والدجاج المقلي، هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والزيوت غير الصحية، الأطعمة عالية الدهون المشبعة تسهم في زيادة مستويات الكولسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حبوب الإفطار المحلاة، تكون مليئة بالسكر المضاف، والتي تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم ثم انخفاضه سريعًا.

بدائل صحية لوجبة الإفطار

الخبر الأسمر، الحبوب الكاملة، الشوفان، الفواكه الطازجة، البقول، الفول السودانى، البيض المسلوق أو المخفوق مع الخضروات، منتجات الألبان كالزبادي واللبن والجبن، عسل النحل. مكونات السلطة من الخضراوات.