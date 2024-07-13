شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: محمد الضيف أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بأن تقديرات الجيش تؤكد أن محمد الضيف أصيب بجروح خطيرة للغاية خلال الهجوم على خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن الهدف الآخر من وراء الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس هو القائد العسكري في حماس رافع سلامة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.