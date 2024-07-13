شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن وظائف بمدارس المتفوقين.. اعرف الشروط والتخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بوزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للمعلمين وكذلك مدير مدرسة ووكيل أكاديمي الراغبين في العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين http://www.pat.edu.eg/stem/UserLogin.aspx ، وذلك حتي يوم الاثنين 29 يوليو 2024 وفقاً للشروط الآتية :

وحددت شروط ومتطلبات العمل بمدارس STEM

- أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم،ـ تعليم عام فقط وليس تعليم فنى أو تعليم أزهري أو خريج تعليم أساسي» بناء على المؤهل التربوي المتقدم به .

- حاصل على بكالوريوس من إحدى كليات التربية او مؤهل عالي جامعي بالإضافة الى دبلوم تربوي.

- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.

- بالنسبة لتخصص العلوم (كيمياء – فيزياء – أحياء – جيولوجيا أو علوم الأرض) أن تتفق مع تخصص المؤهل الدراسي (احضار صورة المؤهل طبق الأصل و معتمدة).

- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الإنجليزية وفقاً للقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015.

- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية ( يتم احضار إفادة معتمدة) مع الأوراق.

- ألا يكون قد سبق له العمل في مدارس STEM وقد تم استبعاده .

- الا يكون محال للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية (تقديم إفادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة) مع الأوراق.

- يتم العمل بنظام المأمورية وتجدد كل شهرين في ضوء حاجة العمل وتقييم الأداء .

- بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون التخصص لغة انجليزية - علوم باللغة الإنجليزية - رياضيات باللغة الإنجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية (لغات).

- بالنسبة للوكلاء والمديرين، يكون حاصل على شهادة الوظائف الإشرافية القيادية من الأكاديمية المهنية للمعلمين (وكيل ومدير إدارة مدرسية). تقدم صورة من الشهادة فى الملف .

- بالنسبة للوكلاء يكون الوظيفة على الكادر (معلم أول أ على الأقل) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.

- بالنسبة للمديرين يكون الوظيفة على الكادر(معلم خبير على الأقل) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.

وحددت الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM التخصصات المطلوبة:



لغة عربية - لغة انجليزية - لغة فرنسية - لغة المانية - رياضيات - كيمياء - فيزياء - أحياء - جيولوجيا / علوم ارض - دراسات اجتماعية - أخصائى اجتماعى - اخصائى نفسى - معلم حاسب آلى - أمين مكتبة - معلم تربية فنية - مواطنة (معلم فلسفة) - تربية رياضية - مسئول شبكات (تكنولوجيا تعليم) - فاب لاب (خرجى كليات الهندسة أو كليات التعليم الصناعي ، إحضار صورة طبق أصل من المؤهل) - تربية موسيقية - اقتصاد منزلى - صحافة واعلام - مدير مدرسة - وكيل اكاديمي.