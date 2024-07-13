شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة: إجراء القرعة العلنية لأعضاء جمعية الطلائع لتوفيق أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بالمجموعتين & (G&H)(E&F) ، وكذا المجموعة (A&B&C&D&F)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024، بمقر الجهاز الكائن بمنطقة الـ2600 فدان – منطقة الأكثر تميزاً 1 – قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو ( خط 10 سابقاً ).

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على من يرغب بالحضور التواجد بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

يأتي ذلك بالإشارة إلى الاستدراك المنشور بتاريخ 21/3/2024 في الصحف القومية بشأن تأجيل موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بالمناطق & (G&H)(E&F)، لذا تم الإعلان عن موعد إجراء القرعة مرة أخرى.