شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت اليوم:
- الطماطم 15جنيها.
- البصل 11جنيها.
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 14جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 18 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ17 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها
- الفلفل الألوان بـ 30 جنيها.
- الليمون بـ 18 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدى بـ 23.5 جنيه.
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