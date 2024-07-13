شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. اعرف التفاصيل الخاصة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية تفاصيل ﻛﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" وبرامجها والتى تهدف لﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﺞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﻠيا ﻭﻋﺮﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ .

ويعتبر ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ، وﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ بالآلام والأمراض العضلية والعظمية أو الإصابات الفقرية، والقيام بوضع خطة علاجية مناسبة لتحقيق الشفاء في وقت زمني محدد.

وتقوم كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان الأهلية بإعداد أخصائيين متميزين، من خلال برامج تعليمية حديثة، كما تلبي احتياجات المجتمع، وتواكب المستجدات مع الحفاظ على أسس علمية هادفة، وتساهم في البحث العلمي المتطور، وتشارك في تقديم رعاية صحية متميزة، وفي أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتؤهل الكلية الطالب لمجموعة من فرص العمل في بعض المؤسسات، والتي تشمل:

-المستشفيات (الأقسام الداخلية و العيادات الخارجية).

-مراكز التأهيل الطبي.

-المؤسسات الأكاديمية والهيئات البحثية.

-دور الرعاية و المراكز الصحية.

-المنشآت الرياضية.

ويقضي الطالب بالكلية مدة 5 سنوات جامعية مقسمة على 10 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 200 ساعة دراسية، يتم منح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في (العلاج الطبيعي).



وتقبل كلية العلاج الطبيعي الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2024 ، والعام الماضي 2023 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.