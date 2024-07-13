شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج الماشية بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ قافلة بيطرية مجانية بمركز قلين، حيث تم العلاج والكشف على 250 حالة دواجن، و45 حالة جراحة و130 حالة أمراض باطنة ومعدية وكذلك 55 حالة تناسليات و36 حالة أغنام تحصين بروسيلا.

كما تم تقديم الإرشادات اللازمة ضد مرض حمى الثلاث ايام نظرا لارتفاع درجة الحرارة وانتشار ناقلات الأمراض "الناموس".

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه يتم تنفيذ العديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات إضافة إلى تشخيص الامراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية.