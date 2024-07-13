شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثورة 23 يوليو مع السفارة المصرية بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

قدم الراهب القمص فيلوباتير الأنبا بولا، والراهب القمص رويس الأنبا بولا اللذان يخدمان في إسبانيا، التهنئة باليوم الوطني لمصر، وذلك في مقر السفارة المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد بذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان في استقبالهما السفير إيهاب بدوي سفير مصر في مدريد، وأعضاء السفارة.

وزار الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبى فرنسا، مقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيڤ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان فى استقبال أسقف سويسرا الفرنسية السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيڤ.