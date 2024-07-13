شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا التدريبات.. طلاب كليات الحقوق يزورون أكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت أكاديمية الشرطة وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كليات الحقوق بعدد من الجامعات الخاصة (الألمانية - البريطانية - فاروس) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى كافة المجالات.

كان فى استقبال الوفد الزائر مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية وكذا مجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة ، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية- والتأكيد على حرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.



بدأت فعاليات الزيارة بالتوجه إلى إحدى قاعات المحاضرات بكلية الشرطة ومشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات والإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.



ثم تم التوجه إلى منصة الإحتفالات الرئيسية بالأكاديمية حيث تم مشاهدة عروض مختلفة أعقبها جولة بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة فى بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية والتدريبية لإنفاذ برامجه المتنوعة وفقاً للمحتوى التدريبى المعتمد من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.



ومن جانبه، توجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مؤهل لأداء رسالته بكفاءة واقتدار.