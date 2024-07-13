شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت صباح اليوم السبت 13 يوليو 2024، فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، ويتضمن جدول الأعمال عديد من القضايا المهمة للأطباء.

وأعلن الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر المؤتمر جدول أعمال المؤتمر الذي يضم خمس ورش أساسية هي قانون المسئولية الطبية ومشاكل تراخيص المنشآت الطبية ومشروع العلاج وتعديل لائحة الروابط وحقوق العاملين في ضوء قانون منح الالتزام المستشفيات.

يذكر أن مؤتمر النقابات الفرعية ينص على انعقاده قانون نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية والنقابة العامة للأطباء منظمة للمؤتمر لكن اقتراحات ورش العمل وإدارتها تقوم بها النقابات الفرعية للأطباء.



