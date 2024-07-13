شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم تشن حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

‫ شنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ممثلة في الإدارة الزراعية بمركز الفيوم و جهاز حماية الأراضى حملة لإزالة حالات التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الفيوم .

أوضحت الوزارة أنه تم إزالة حالة تعدى بناحية سنوفر مركز الفيوم حوض الساحل على مسافة نصف قيراط، عبارة عن أسوار بالبلوك ، وازالة أخرى بناحيه سنوفر مركز الفيوم بحوض الحلفايه بحرى على مساحة قيراط.

وتم إيقاف أعمال حفر اساس وتم ردم الحاله وإزالة التعدى فى المهد، و أعمال بناء هنجر على مساحة قيراط والتعدى عبارة عن أساس وأعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأحمر وتم الإزالة، وفك شدة خشبية بناحية منشأة بغداد مركز الفيوم حوض البرمكي على مساحة قيراط.

يأتي ذلك بناء على تعليمات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية للتعدي على الأراضى الزراعية.

