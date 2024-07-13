شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رعوى مكثف بإيبارشية المعادى للأقباط الأرثوذكس فى عيد الرسل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، بالتزامن مع عيد الرسل، لقاءً للدارسين بالسنة الأولى لإعداد الخدام بالإيبارشية، وذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، بحضور 290 من الدارسين و 30 خادمًا وخادمةً.

ودار اللقاء حول موضوع "تصنيفات بلوم للتعليم"، كما اشتمل على محاضرتين وورش عمل.

واختتمت إيبارشية المعادى، فاعليات دوري كرة القدم الصيفي لمرحلة الطفولة، للصفين الأول والثاني الابتدائي، بملعب كنيسة رئيس الملائكة رافائيل التابعة للإيبارشية.

شارك في الدوري 10 من كنائس الإيبارشية بـ 14 فريقًا بإجمالي 125 طفلًا.

وتم في نهاية المباريات إعلان الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالإضافة إلى الفريق المثالي، وسيتم توزيع الجوائز في حفل ختام المهرجان في 13 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الدوري المنتهي هو الدوري المكمل للدوري الشتوي الذي أقيم في فبراير الماضي.