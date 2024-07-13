شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات: التحول الرقمي المشروع الأضخم في القرن الـ 21 للعاملين بالجهاز الإداري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، الندوة التثقيفية الأولي والتي نظمتها لجنة التثقيف برئاسة الدكتور كريم منصور، وبحضور لفيف من القيادات النقابية علي مستوي الجمهورية من اعضاء ورؤساء اللجان النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم والقواعد النقابية كذلك من عناصر شبابية ومرأة.

وتأتي تلك الندوة في نسختها الأولي للتعريف بتحديات الجمهورية الجديدة وتعريف المشاركين بأدوات التحول الرقمي وتعزيز هذا المشروع الذي هو من صميم عمل موظفين النيابات والمحاكم وكذلك التعريف بتحديات الفترة الراهنة وحروب الجيل الرابع التي تواجهها مصر بسبب التطور التكنولوجي.

وتطرق النقاش بالندوة لكل ما يشغل بال موظفي النيابات والمحاكم من تساؤلات حول تلك التحديات الخاصة بالفترة الراهنة، وكذلك الاستماع لكل وجهات النظر وتلقي الشكاوي والاستفسارات الخاصة بأعضاء اللجان النقابية المشاركين والاجابة عليها من جانب المتخصصين الذين حاضروا بالندوة وكذلك رئيس النقابة العامة.

وشارك في الندوة، اعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وممثلين عن اللجان النقابية والمرأة من مختلف محافظات مصر، وكان لحضور العنصر النسائي مساهمة واضحة في عرض وطرح الرؤي الخاصة بهم فيما يتعلق بفلسفة "تمكين المرأة" في ظل الجمهورية الجديدة وادوات تحقيق ذلك.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي : نهتم خلال الفترة الحالية بتكوين رؤية لدي القواعد النقابية بالمحافظات والاعضاء بفلسفة الجمهورية الجديدة والمشروعات التي تتشابك مع رؤية النقابة خاصة فيما يتعلق بمسألة "التحول الرقمي" وهو المشروع الاضخم في القرن الواحد وعشرين بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو مشروع القرن من وجهة نظري حيث ساهم بشكل كبير في القضاء علي طوابير الانتظار داخل المصالح الحكومية وقريبًا يقضي علي البيروقراطية بشكل نهائي بعد أن يتحول كل شيء من ورقي الي اليكتروني.



وعن تنظيم أول ندوة تثقيفية للعاملين واعضاء اللجان النقابية، قال "عبدالباقي" هدفي في مجلس الإدارة التنسيق مع اللجان وفتح قنوات اتصال وتعريف الاعضاء بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والنسخة الاولي هي تجربة عملية علي تنفيذ مزيد من الندوات التثقيفية وتفعيل عملة اللجنة من خلال الاستعانة بمتخصصين في شتي القطاعات حتى يستفيد الاعضاء.

من جانبه، أكد الدكتور كريم منصور رئيس لجنة التثقيف بالنقابة العامة، أن فكرة انشاء لجنة للتثقيف هي بداية النهوض بالعقول وتغذيتها بالمعرفة بكل وسائل المعرفة وحتى تكون وسيلة كافية لتعزيز قدرات اعضاء اللجان النقابية وتعريفهم بكل ما يخصهم علي مستوي العمل النقابي والعام، وهدفي من خلال اللجنة تثقيف وتعريف كل عضو من اعضاء النقابة العامة علي مستوي الجمهورية بكل ما يخص العمل النقابي وكيف يكون العضو النقابي قادر علي إبتكار الحلول لخلق بيئة عمل مثالية له وزملاءة، وتطويع قدرات النقابة لتحقيق هذا الهدف يتم بالتنسيق مع رئيس النقابة العامة الاستاذ كريم عبدالباقي.

واضاف، الفترة الماضية شهدت سلسلة من الأحداث المحلية والدولية كانت تدفعنا لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الاعضاء حتى نستطيع تعريفهم بتحديات المرحلة الراهنة واليات الخروج من المشكلات وذلك عن طريق المتخصصين اصحاب المعرفة في هذا الشأن، واللجنة سوف تستهدف الفترة القادمة تطوير عمل اللجنة وزيادة عدد الندوات حتى نسير بالتوازي مع خطط الجمهورية الجديدة وحتى يكون لدينا قواعد بالمحافظات علي درجة عالية من المعرفة والثقافة.



