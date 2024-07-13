شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انكسار الحرارة من اليوم وانخفاضها 5 درجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

‫ أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك انكسار فى درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على قطاعات شمال الجمهورية " الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية " وبانخفاض واضح في الحرارة مع انخفاض ايضاً على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا لكن تستمر الأجواء حارة الى شديدة الحرارة وتستمر الحرارة فوق المعدل على مناطق إقليم الصعيد "من أسيوط حتى اسوان ".

أضاف فهيم أنه من غدًا الاحد يستمر توغل الكتلة الهوائية منخفضة الحرارة لتهدأ حرارة الاجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج مع انكسار 3 درجات على جنوب الصعيد .

أوضح فهيم أن الوضع سيستمر مع ارتفاع طفيف آخر الأسبوع مع الوضع فى الاعتبار اننا في نهاية الاسبوع الاول من أبيب وهو ما يعني فعلياً أننا في منتصف الصيف شديد الحرارة و ما زالت الاجواء شديدة الحرارة لكنها اقل من الموجة الحالية بكثير .