شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى مطران المنيا ويترأس قداس ختام "مسيرة صلاة" والان مع تفاصيل الخبر

وصل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية.

وتفقد البطريرك، والأنبا باسيليوس كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعى الكاتدرائية.

ومن المقرر، أن يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس ختام مسيرة شباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر "مسيرة صلاة"، بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.