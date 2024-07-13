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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى مطران المنيا ويترأس قداس ختام "مسيرة صلاة"

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

السبت، 13 يوليو 2024 01:11 م

وصل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية.

وتفقد البطريرك، والأنبا باسيليوس كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعى الكاتدرائية.

ومن المقرر، أن يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس ختام مسيرة شباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر "مسيرة صلاة"، بمشاركة نيافة الأنبا باسيليوس، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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