شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إرشادى من وزارة الزراعة لتفقد محصول المانجو بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

‫ نظمت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، فريقا إرشاديا ريفيا لمحصول المانجو بقرية النجاح بإدارة بئر العبد الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بتكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية بمحافظة شمال سيناء .

وقال الدكتور جمال الدع وكيل زراعة شمال سيناء، إن الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة شمال سيناء ، قام بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بقرية النجاح بإدارة بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء.

وتم المرور والمعاينة الحقلية لأشجار المانجو وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية المختلفة وكذلك الري والتقليم والحصاد والطرق والأساليب العلمية المتبعة لذلك والتأكد من وجود أى إصابات المحصول من عدمه وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم.