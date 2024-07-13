شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة الإدمان خلال النصف الأول من عام 2024.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " عن الخدمات المقدمة من الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، خلال النصف الأول من عام 2024 .

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

وتم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 77 ألف و110 مريض " جديد ومتابعة "منهم 10644 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، روضة السودان ، روضة السيدة ، أهالينا ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ، الخيالة ،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96,32 % بينما بلغت نسبة الإناث 3,28% ،بجانب توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني مع إتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان