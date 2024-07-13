محافظ الجيزة: رؤية حضارية لتطوير الميادين ودعمها بالأشجار

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور بنطاق حى الدقى لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بعدد من ميادين حى الدقى.

ووجه "النجار"، بمراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء او أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012