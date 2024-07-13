شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة‫ الزراعة: إصدار 185 ترخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتضمن نشاط القطاع خلال الأسبوع الماضي من "3 إلى 10 يوليو الحالى".

أوضح التقرير التقرير أنه تم إصدار (185) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة منهم (40) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

أضاف التقرير أنه تمت الموافقة على تسجيل (165) لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (120) تسجيلة محلية، (45) تسجيلة مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

كما تم إصدار (11) موافقة فنية لإقامة مشروعات حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي، و إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف على (25) مصنع أعلاف ببعض محافظات الجمهورية ل (70) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

كما تم إصدار موافقات تصدير دواجن مجمدة واعلاف وإضافاتها ومصنعات دواجن إلى كل من المملكة العربية وكينيا، وليبيا، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة تيسير إجراءات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجبل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.