شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهرى: شعارنا الوفاء ووزارة الأوقاف لا تنسى أبناءها المخلصين أبدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة وزارة الأوقاف قيام الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف فى لمسة وفاء إنسانية بزيارة الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الذى يبلغ من العمر 92 عامًا بمنزله بالقاهرة مساء اليوم الجمعة.

حضر اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأسرة وأبناء وأحفاد و الشيخ منصور الرفاعى عبيد.

وأكد الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف أن شعارنا هو الوفاء، وأن وزارة الأوقاف لا تنسى أبناءها المخلصين أبدًا، وأن الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف سبق من الرعيل الأول، ومن العلماء الكبار الذين خدموا دينهم الحنيف ووطنهم العظيم.

وأشاد وزير الأوقاف برحلة عطاء الشيخ منصور الرفاعى عبيد وبمؤلفاته وبجهوده وتفانيه فى عمله طوال فترة خدمته بالأوقاف.

جدير بالذكر أن فضيلة الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف وعضو مجلس الشعب سابقًا

مواليد : 8 - 10 - 1932 م، فعمره الآن 92 سنة.

- تدرج فى مراحل التعليم الأزهرى إلى تخرج سنة 1961 م.

- كان وكيلا لوزارة الأوقاف عندما كان الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى وزيرًا للأوقاف.

- عضو مجلس الشعب المصرى من سنة 1984م إلى سنة 1990م.

- عضو اتحاد الكتاب.

- له مؤلفات تزيد على الخمسين كتابًا تناولت القضايا الحياتية والأمور العصرية بمنظور إسلامى حكيم ورشيد.

- يمثل الشيخ منصور الرفاعى عبيد نموذجًا ملهمًا لكل الأئمة والخطباء والعلماء فى مصر والعالم.

- ما زال يؤدى رسالته الإيمانية تجاه وطنه، حيث كان آخر أنشطته العام الماضى رعاية مسابقة القرآن الكريم وبلغت جوائزها ثلاثمائة ألف جنيه.

ووجه وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهرى رسالة إلى كل أبناء وزارة الأوقاف فى مختلف محافظات مصر، وفى مختلف المراحل العمرية : أن وزارة الأوقاف مؤسستكم التى تنتمون إليها لا ولن تنسى أبناءها أبدًا، وسوف تظل ترعاهم وتكرم مسيرتهم المشرفة، وتشيد بكل نموذج ناجح ومخلص خدم دينه ووطنه وأبناء وطنه بصدق وتجرد وإخلاص.

وأهدى الدكتور أسامة السيد الأزهرى الشيخ منصور الرفاعى عبيد نسخة من كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده ومسيرة عطائه فى خدمة الدعوة.