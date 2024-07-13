شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقدم على وظائف المعلمين بمدارس المتفوقين 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم على وظائف المعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، كالتالى:

- الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين http://www.pat.edu.eg/stem/UserLogin.aspx

- التسجيل على نموذج التقدم لوظائف STEM مع التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكيد على صحة رقم الموبيل والبريد الألكترونى حيث سترسل جميع المراسلات عليهم.

- يتم دفع قيمة الخدمات الإدارية والاختبارات وقدرها (100 جنيها مصريا لا غير) (95+5 جنيها طابع شهيد) عن طريق التطبيق الإلكتروني فى نهاية تسجيل البيانات وذلك بالضغط على زر فورى.

- حجز المتقدم الكترونياً موعد الاختبار النفسي المناسب له لأداء الاختبار بفرع الاكاديمية التابع له بمحافظته وفى حالة اجتياز الاختبار يؤدى اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لوظائف تخصصات (مدير ووكيل - رياضيات - كافة فروع العلوم - تخصصات الحاسب الآلي بفروعه - الفاب لاب - تكنولوجيا المعلومات) وفى حالة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية يستطيع المتقدم أداء اختبار التخصص أيضاً بنفس الفرع.

- في حالة عدم اجتياز الاختبار النفسي يتم إعادة الاختبار مرة أخرى ، وبالنسبة لاختبار اللغة والتخصص فلا يوجد إعادة لهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن التقديم في وظائف المعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:-

- يُحضر المتقدم نسختين أصل من الأوراق المطلوبة امام كل شرط من شروط الإعلان (عدد 2 نسخة أصل لصحيفة الحالة حديثة + الأفادات) وكذلك (عدد 2 صورة طبق الأصل للمؤهل + الرقم القومي) حديثة لم يمر على استخراجها "شهر" وتكون معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية.

- تُسلم النسخة الأولى من الأوراق لفرع الأكاديمية عند آداء الاختبار النفسى ، والنسخة الثانية تُسلم عند آداء المقابلة الشخصية للسادة مديري عموم تنمية المواد.

- لن يقبل أي أوراق غير معتمدة أو مختومة بشعار الجمهورية أو مر على استخراجها أكثر من شهر.

- على من يرغب بالالتحاق بالعمل بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الالتزام بالشروط الواجب توافرها واحضار كافة الأوراق المطلوبة مطابقة للبيانات التى تم تسجيلها ، وفى حالة ثبوت تسجيل بيانات (خاطئة/مغايرة) يعتبر التسجيل لاغياً دون ادنى مسئولية على الادارة العامة ل STEM أو الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تتواجد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالمحافظات التالية (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - أسيوط - البحر الأحمر - الأقصر - القليوبية - الشرقية - بنى سويف - قنا - سوهاج - المنيا - الفيوم - السادات منوفية - العريش).

ـ على المتقدم أن يختار فى نموذج التقدم 5 رغبات فقط من المحافظات السابق ذكرها.