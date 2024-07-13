شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجوازات تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيفالسبت، 13 يوليو 2024 12:13 م
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
واستقبلت الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
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