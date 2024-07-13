شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وقال" شاهين" ان هذه الحملة تأتي في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية و توفير غذاء صحي و أمن للمواطن المصري و تحقيق الأمن الغذائي و بناءاً على تعليمات علاء فاروق والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.

وأوضح، أن الحملة الثانية التي بدات اليوم 13 يوليو 2024 هي احدي الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطري، إلى أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا توعية المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.