شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شهيدا ومصابون فى غارة إسرائيلية على مصلى بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 15 شهيدا ومصابون في غارة إسرائيلية على مصلى بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربًا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.