شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ38443 شهيدا و88481 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و129 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38443 شهيدا و88481 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مصلى قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في غزة، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات.

وقالت وكالة "وفا": "استشهد 15 مواطنا، وأصيب العشرات، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 70 شخصا، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن عدد الشهداء بلغ حتى الآن أكثر من 70 شخصا، فضلا عن إصابة ما يقرب من 300 أخرين حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة.