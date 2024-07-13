شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تصرف 80% من مقررات شهر يوليو حتى الآن لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 80 % من مقررات التموين عن شهر يوليو 2024 حتى الآن، مع استمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

جدير بالذكر، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية هى الجهة المنوط بها توفير السلع التموينية والخبز المدعم وطرح السلع فى المجمعات الاستهلاكية، لذلك بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى وضع خطة لتطوير قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، وكانت أولى اهتمامات الوزير، تفعيل منظومة الرقابة بالوزارة والتنسيق مع الجهات الرقابية للمرور على أكبر عدد من الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، واستحداث منظومة يتم التواصل من خلالها مع المواطن سواء فى تلقى الشكاوى أو من خلال جولات الأجهزة الرقابية فى الأسواق.