شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون ضد الغلاء تشيد بأداء عدد من المحافظين فى الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ان الجمعية تعرب عن سعادتها بحركة المحافظين الجدد ، واتساقا مع اهداف الجمعية فى تعاون المجتمع المدنى مع الحكومة.

وقال العسقلاني، إن الجمعية رصدت تحركات ونشاط عدد من المحافظين فى الأسبوع الأول لعملهم فى المحافظات خاصة فى متابعة رغيف العيش والرقابة على الأسواق تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة عقب مراسم حلف اليمين.

وأضاف العسقلاني، أن محافظة القاهرة حظيت بالنصيب الأكبر من نشاط محافظها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفاجأ المحافظ مخابز العيش المدعم بمنطقة السيدة زينب للتأكد من الإلتزام بالمواصفات ووزن الرغيف وجودته ، وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية باستمرار الحملات الرقابية على مخابز العيش المدعم والسياحى لضبط الأسعار، والالتزام بالمواصفات والرقابة على الاسواق بشكل عام، ورغيف العيش بشكل خاص.